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الخدمات المالية يتصدر القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة اليوم

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:18 م
الخدمات المالية يتصدر القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة اليوم
ارشيفية
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نيفين سمير
 
تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول اليوم ، وبلغ حجم التداول 132 مليون ورقة بقيمة 261,6 مليون جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ  71.5 مليون  ورقة بقيمة 71,12  مليون جنيه 


فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 44.2 مليون  ورقة بقيمة 102,1 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 15.5 مليون  ورقة بقيمة  53 مليون جنيه.


 وفى المركز الخامس قطاع  رعاية صحية وادوية بحجم تداول بلغ 11.6 مليون  ورقة منفذة بقيمة 79,8 مليون  جنيه
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