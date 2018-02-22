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ترامب يشدّد على أن تسليح المدرسين سيوقف المذابح بالمدارس بشكل فورى

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:26 م
ترامب يشدّد على أن تسليح المدرسين سيوقف المذابح بالمدارس بشكل فورى
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

شدّد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم على أنّ دعوته لتسليح المدرسين، ستوقف المذابح بالمدارس الأمريكية بشكل فورى، عقب مذبحة المدرسة الثانوية بولاية فلوريدا، الأسبوع الماضى.


وقال ترامب، إنّها ستقتصر على أولئك الذين يتلقون تدريباً عسكرياً أو خاصاً، ولكنها ستحل المشكلة على الفور".

 

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ فكرة ترامب أثارت ردود فعل منقسمة بشدة في بلد يواجه انقسامات عنيفة بشأن كيفية وقف مذابح إطلاق النار الجماعي والعنف اليومي للمسلح.

 

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