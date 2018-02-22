إحالة رئيس الضرائب العامة بالبلينا للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية بالبلينا جنوب محافظة سوهاج إحالة "ن. س. ا" رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبلينا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، فى القضية رقم 3 لسنة 2017، والمتهم فيها بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية دون موافقة وكيل الوزارة أو وزارة المالية، و تصعيد المراجعين والمأمورين بالمأمورية رغم أحقيتهم، ومخالفات أخرى وردت بملف القضية.





وباشر التحقيق فى القضية المستشار بهاء الشاذلى رئيس النيابة الإدارية بالبلينا تحت إشراف مدير النيابة الإدارية.





كان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، قد أصدر قرارا بوقف المتهم عن العمل لمدة 3 أشهر بدءا من 21 فبراير 2017، لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبه السيدات العاملات لدى دخولهن الحمامات وحصوله على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16000 جنيه دون سداد ثمنها.





وكذلك قيامه بمخالفة الكتب الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب العامة بالقاهرة بشأن تصعيد مراجعين ومديرى عموم وكذلك استبعاده المحاسبة الخاصة بنجله بالمأمورية باعتباره أحد الممولين.





وصدر قرار الإيقاف لما يقتضيه سير التحقيقات فى القضية رقم 3 لسنة 2017 البلينا، التى يباشرها المستشار محمد العربى رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على فزاع مدير النيابة.



