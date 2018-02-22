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فصل الكهرباء عن مدينة بسيون بالغربية السبت المقبل

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:25 م
فصل الكهرباء عن مدينة بسيون بالغربية السبت المقبل
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أيمن يحيي
 
أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا اليوم الخميس عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات بسيون يوم السبت المقبل من السابعة صباحا إلى الساعة التاسعة صباحا من ذات اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقالت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إن الأماكن التى سيشملها فصل التيار هى مدينة بسيون بالكامل وقرى " شبراطو وكتامة والفرستق وقرانشو وكوم النجار وأبو حمر وصالحجر وكفر عسكر والحداد" والعزب والقرى الصغيرة التابعة لهم.
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