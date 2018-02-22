فصل الكهرباء عن مدينة بسيون بالغربية السبت المقبل

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا اليوم الخميس عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات بسيون يوم السبت المقبل من السابعة صباحا إلى الساعة التاسعة صباحا من ذات اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.



