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إتحاد الكرة يتخذ قرار صارم بشأن مباراة الـ21_0 الأحد المقبل

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:22 م
إتحاد الكرة يتخذ قرار صارم بشأن مباراة الـ21_0 الأحد المقبل
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علاء خليف
 

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم فتح تحقيق فوري في واقعة فوز سندبسط علي عمال طنطا 21 -0 في دوري الدرجة الرابعة.


وقال "سويلم" في تصريحات عبر إذاعة "راديو هيتس": " إتحاد الكرة مهتم بأزمة الفوز الغريب لـ"سندبسط" علي "عمال طنطا" بنتيجة 21-0 وتم فتح تحقيق فوري في الأمر، وتم استدعاء حكام اللقاء والمراقب لمنطقة الغربية للوقوف علي ملابسات وتفاصيل تلك الواقعة".


وأضاف: " سيكون هناك رد فعل وقرار صارم بشأن تلك الواقعة يوم الأحد المقبل"

المزيد عن: عمال طنطا طنطا سندبسط اتحاد الكرة
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