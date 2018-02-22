إتحاد الكرة يتخذ قرار صارم بشأن مباراة الـ21_0 الأحد المقبل

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم فتح تحقيق فوري في واقعة فوز سندبسط علي عمال طنطا 21 -0 في دوري الدرجة الرابعة.





وقال "سويلم" في تصريحات عبر إذاعة "راديو هيتس": " إتحاد الكرة مهتم بأزمة الفوز الغريب لـ"سندبسط" علي "عمال طنطا" بنتيجة 21-0 وتم فتح تحقيق فوري في الأمر، وتم استدعاء حكام اللقاء والمراقب لمنطقة الغربية للوقوف علي ملابسات وتفاصيل تلك الواقعة".



