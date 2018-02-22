"الباز" يخصص حلقة كاملة لشكاوى وهموم المواطنين فى "90 دقيقة".. الليلة

قرر اﻻعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية تخصص حلقة، اليوم الخميس، لمناقشة شكاوى وهموم المواطنين من الساعة الثامنة حتى الحادية عشر مساءً، وذلك عبر استقبال مشاركات ومناقشة قضايا الناس.

ويتلقى "الباز" اتصالات ومشاركات المواطنين من أسوان إسكندرية عن كل القضايا التى تهم المواطن ويعانى منها مع ردود جميع المسئولين فى الوزارات المختلفة والمحافظين فى كافة محافظات مصر.

كما يعرض العديد من رسائل المواطنين للوزراء المختصين باﻻضافة الى مجموعة من التقارير التلفزيونية المتنوعة من مختلف المحافظات.

ويواصل "الباز" دعم عدد من المبادرات لخدمة المرضى فى مستشفيات الحكومة وعلى رأسها مستشفى العباسية للأمراض النفسية ومستشفى 2020 لمرضى السرطان فى أسيوط ومستشفى 25 يناير فى الشرقية.