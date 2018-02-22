رسميا.. ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي ومونانا الجابوني

تلقى محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي اتصالًا هاتفياً من العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة؛ جاء فيه أن الجهات الأمنية وافقت رسميًا على إقامة مباراة الذهاب للأهلي بدور الـ 32 دوري أبطال إفريقيا أمام "مونانا بطل الجابون" يوم 6 مارس المقبل باستاد القاهرة في حضور 5 آلاف متفرج.





ومن جانبه وجه محمد مرجان الشكر للجهات الأمنية على مساندتها للنادي الأهلي وإقامة المباراة باستاد القاهرة؛ للتيسير على الجماهير التي تعد الداعم الأول والرئيسي لفريق الكرة في كل مكان، وهي خطوة إيجابية لعودة الجماهير بكل قوتها في اللقاءات القادمة، في ظل رغبة رجال الأمن الذين يبذلون أقصى ما لديهم لمساندة الأندية المصرية ، ووعي جماهير الأهلي التي ستكون الداعم الرئيسي للفريق في مثل هذه المواجهات الصعبة.