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طرح 8 محلات تجارية للبيع بالمزاد العلني في الغربية

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:21 م
طرح 8 محلات تجارية للبيع بالمزاد العلني في الغربية
محافظ الغربية
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أيمن يحيي
 
قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه تم طرح 8 محل وحدة مختلفة المساحات تصلح لجميع الأغراض، ومبني من دورين يصلح لكافة الأنشطة وعدد ووحدة تصلح لصيدلية بمجمع المواقف بسبرباي للبيع بالمزاد العلني طبقًا لقانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحتة التنفيذية وتعديلاته بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 632018 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

جاء ذلك بقاعة المجلس الشعبي المحلي بشارع المتحف بطنطا وتأمين دخول المزاد 5000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 200+28 جنيها، الضريبة المضافة تطلب من ديوان عام محافظة الغربية وباقي الإشتراطات طبقًا لكراسة الشروط.
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