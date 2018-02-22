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خمس مرشحين يتنافسون على مقعد النقابة الفرعية لـ"مهندسين قنا"

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:16 م
خمس مرشحين يتنافسون على مقعد النقابة الفرعية لـمهندسين قنا
انتخابات - أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، لنقابة المهندسين الفرعية بقنا، انطلاق مارثون الانتخابات غدا الجمعة على مقعد رئيس النقابة و7 مقاعد أعضاء.

وأشارت اللجنة، أن الانتخابات والتي تعقد بمقر نقابة المهندسين بقنا، ومقر مجمع ريفورم الإصلاح الزراعي بنجع حمادي، تجرى بإشراف قضائي وسوف تفتح باب اللجان للتصويت في الساعة 10 صباحا وتستمر عملية التصويت حتى الساعة 7 مساء.

ويتنافس على مقعد رئيس نقابة فرعية، 5 مرشحين، بالإضافة إلى التنافس على 4 مقاعد لشعبة الكهرباء و3 لشعبة مدني تشكيل مجالس الشُعب على مستوى النقابة العامة.
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