بالتفاصيل.. متى ينتهي الأهلي من تجديد عقد "فتحي والسعيد"؟

تلوح بالأفق بوادر أزمة جديدة داخل أروقة القلعة الحمراء، بعد تمرد عبدالله السعيد، وأحمد فتحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورفض التوقيع على عقود التجديد الخاصة بهم.

ويعتبر الثنائي من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها حسام البدري المدير الفني، خلال السنوات الماضية بالبطولات المحلية والقارية.

ويرصد "الفجر الرياضي" أخر تطورات التجديد للثنائي ومتى سينتهي منها من خلال التقرير الآتي:

عقدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، جلسات مع الثنائي خلال الساعات الماضية من أجل إقناعهم بالتجديد، مواسم مقبلة للقلعة الحمراء.

وحاول مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بإغراء الثنائي عن طريق الظهور الإعلاني، وصل خلاله إلى أربعة ملايين جنيه بالإضافة إلى عرض 10 ملايين جنيه، إلا أن جميع المحاولات بالفشل.

ويرغب الثنائي بالوصول إلى أعلى عائد مادي خلال الفترة المقبلة، خاصةً أنهم أصبحوا على مشارف الإعتزال الكروي.

وتعتبر العروض الخليجية هي من أهم العواقب التي تواجه القلعة الحمراء في التجديد مع الثنائي المُشار إليهم بسبب الإغراءات المادية الكبيرة ورغبتهم في تأمين مستقبلهم.

وحدد مجلس الأهلي، الجلسة المقرر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة كأخر موعد لتجديد الثنائي أو إعلان رحيلهم عن المارد الأحمر بصورة رسمية نهاية الموسم الحالي.