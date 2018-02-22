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على شرف دانى جلوفر وجميلة بوحيرد.. حفل عشاء لضيوف مهرجان أسوان لسينما المرأة

الخميس 22/فبراير/2018 - 03:49 ص
على شرف دانى جلوفر وجميلة بوحيرد.. حفل عشاء لضيوف مهرجان أسوان لسينما المرأة
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يارا أحمد
 

أقامت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة ليلة أمس الأربعاء حفل عشاء رسمى، بفندق كتراكت أسوان، على شرف النجم العالمى داني جلوفر، وزوجته احتفاءً بحضورهما للمشاركة فى فعاليات المهرجان، وبحضورالمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد التى تحمل الدورة الثانية من المهرجان اسمها، بالإضافة إلى ضيوف المهرجان من الفنانين المصريين والعرب.

وقد حرص دانى جلوفر على التقاط الصور التذكارية مع الحضور، كما حرصت جميلة بو حيرد على الترحيب بكافة المدعوين على الحفل.

وغنت المطربة مروة ناجى فى ختام الحفل أغنية (برضاك يا خالقى) لأم كلثوم، وسط إعجاب شديد من قبل الحضور بصوتها.

يذكر أن النجم العالمي "جلوفر" وزوجته، قد وصلا إلى أسوان، مساء الأربعاء، واستقبلهما بالمطار السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان.

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