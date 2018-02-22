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"ابن الوز عوام".. هكذا طبق المثل نجل فضل شاكر في "يا حياتي" (فيديو)

الخميس 22/فبراير/2018 - 03:43 ص
ابن الوز عوام.. هكذا طبق المثل نجل فضل شاكر في يا حياتي (فيديو)
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يارا أحمد
 

طرح الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، أغميته الجديدة والتي تحمل اسم "ياحياتي" عبر قناته على "يوتيوب"، وطبق عليه جمهور السوشيال ميديا جملة "ابن الوز عوام" لصوته العذب وإحساسه المميز.

وتعد أغنية "يا حياتي" ثاني فيديو كليب في رصيد محمد شاكر بعد أغنية "لما تحن"، والذي طرحها نهاية العام الماضي.

"يا حياتي" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زاهر حمودة، وتوزيع زاهر ديب وميكس وماسترينغ روجيه ابي عقل، وتم تصوير الأغنية في لبنان حيث استغرق التصوير يوم واحد بمشاركة ملكة جمال مونتينيغرو Katrina Kekovic.

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