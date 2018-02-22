هدى زكريا: انتهى الدور البطولي في الجيوش بالعالم.. وبطولة الجندي المصري مستمرة



وأشارت "زكريا" في لقاء مع برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة الغد الفضائية، إلى أن أغنية الصاعقة المصرية "قالوا اية"، يجب أن تكون بداية لسلسلة من الأغاني، تذكر أسماء باقي الأبطال في الجيش مثل الشهيد أبانوب، والشهيد أيمن شويقة.



وانتقدت سلوك الإعلام المصري الذي لديه أكثر من 1250 أغنية وطنية لا يذيعها، وكأنه يذيع نشرة أخبار الصين.



وشددت على أن الضابط المصري كان مثقفا، ولا يكتفي بالشعر.

قالت هدى زكريا أستاذ الاجتماع العسكري وعضو الهيئة الوطنية، إن الدور البطولي في الجيوش في العالم انتهي وأصبحت وظيفة، ولكن في مصر الدور البطولي للجندي المصري مستمر.