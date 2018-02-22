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نجوم الفن والرياضة في أول مؤتمر لحملة "مصر أمانة" لدعم "السيسي"

الخميس 22/فبراير/2018 - 03:25 ص
نجوم الفن والرياضة في أول مؤتمر لحملة مصر أمانة لدعم السيسي
السيسي
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الفجر الفني
 

فى ضيافة الكابتن حلمى طولان، وبرعاية حملة مصر أمانة واللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الاسبق، وأبرز مؤسسي الحملة أعلن المنسق العام للحملة المهندس أحمد المحمودى، عن المؤتمر الكبير لدعم الرئيس السيسى فى شمياطس مركز الشهداء يوم الخميس ١/ ٣ الساعة الرابعة عصرا، بحضور نجوم الفن والرياضة.

ويحضر المؤتمر كلا من حسن شحاتة وعبدالعزيز عبدالشافى ومصطفى عبده وأشرف قاسم ووليد صلاح الدين وحازم إمام ومصطفى يونس وأيمن طاهر وكذلك الفنان رياض الخولى وطارق الدسوقى ومجدى كامل وزوجته مها أحمد وكذلك الفنانة والاعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم وكذلك الاعلامية منى الحسينى، وكذلك الاعلامية دينا عبدالله، والفنانات صفية العمرى ونرمين الفقى وتدعو الحملة كل جماهير المنوفية لحضور المؤتمر والنزول لصناديق الاقتراع حتى تكون الصورة امام العالم مشرفة بأختيار الرئيس السيسي.
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