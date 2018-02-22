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فتح الله: الأهلي حسم بطولة الدوري

الخميس 22/فبراير/2018 - 03:20 ص
فتح الله: الأهلي حسم بطولة الدوري
الأهلي
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أحمد عصام
 

 

أشار محمود فتح الله لاعب نادي المقاولون العرب، إن الزمالك يلعب علي تحسين مركزه فقط خلال هذا الموسم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "الأهلي حسم بطولة الدوري بشكل نهائي، وجميع المنافسين بالبطولة لديهم الكثير من المشاكل الإدارية والفنية".

 

وتابع : "الإسماعيلي تأثر برحيل مدربه بعد إنتهاء الدور الأول، وأداء النادي المصري اليورسعيدي أسواء من الموسم الماضي، والمنافسة علي المركز الثاني ستكون شرسة".

المزيد عن: محمود فتح الله كورة كرة فتح الله رياضة الاهلي
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