ميريام فارس تشارك جمهورها بفيديو لابنها يكشف التشابه بينهما
الخميس 22/فبراير/2018 - 03:17 ص
الفجر الفني
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد لطفلها جايدن وهي تداعبه، كشف وجه الشبه بينهما.
إلا أن "ميريام" حرصت على إخفاء ملامحه بعد أن قررت أن تمتنع عن تصوير وجهه خوفاً عليه من الحسد والعين كما ذكرت هي مسبقاً.
نال الفيديو إعجاب متابعيها كثيراً وحصد الفيديو الكثير من المشاهدات العالية.
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