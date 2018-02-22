ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علاء عبد العال: عقوبتي تم الاستعجال فيها وسنتقدم بتظلم ضدها

الخميس 22/فبراير/2018 - 03:17 ص
علاء عبد العال: عقوبتي تم الاستعجال فيها وسنتقدم بتظلم ضدها
علاء عبدالعال
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

صرح علاء عبد العال المدير الفني للداخلية بأن عقوبة إيقافه تم الاستعجال فيها وأنه سيتقدم بتظلم ضدها وذلك عقب هجومه على التحكيم بعد مباراة فريقه أمام المقاولون العربفي الدوري.


وقال عبد العال في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت :"الداخلية خسر هذا الموسم 8 مباريات ولم اهاجم التحكيم ولكن مباراة الأمس خسرتها بسبب ركلة جزاء غير صحيحة بالإضافة إلى أن الهدف الثاني جاء في الدقيقة 6 ونصف من الوقت بدل الضائع على الرغم من أنه 5 دقائق فقط".


واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً :"لم اهاجم اتحاد الكرة أو لجنة الحكام واتحاد الكرة لم يتحدث عن الظلم الذي تعرضنا له بالإضافة إلى أن الحكم كتب في تقريره أن الداخلية جمهورها اقتحم الملعب على الرغم من عدم وجود جمهور للفريق وعقوبتي تم الاستعجال فيها ولا أعتقد اني أخطأت وسنتقدم بتظلم ضد القرارات التي صدرت ضدنا من لجنة المسابقات".

المزيد عن: كورة كرة علاء عبدالعال رياضة الداخلية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
x
20:00
اف سي كوبنهاجن - الدانمارك
لايبزيج - ألمانيا
x
20:00
نابولي - إيطاليا
فياريال - أسبانيا
x
20:00
ليون - فرنسا
أتلانتا - إيطاليا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
ميلان - إيطاليا
x
22:05
لودوجوريتس رازجراد - بلغاريا
آرسنال - إنجلترا
x
22:05
اوسترسوند - السويد
سبورتينغ براغا - البرتغال
x
22:05
مارسيليا - فرنسا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الاتحاد السكندري
x
17:00
إنبي
النصر
x
20:00
الزمالك
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
النصر
x
19:00
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/22/2018 5:30:01 AM