علاء عبد العال: عقوبتي تم الاستعجال فيها وسنتقدم بتظلم ضدها

صرح علاء عبد العال المدير الفني للداخلية بأن عقوبة إيقافه تم الاستعجال فيها وأنه سيتقدم بتظلم ضدها وذلك عقب هجومه على التحكيم بعد مباراة فريقه أمام المقاولون العربفي الدوري.





وقال عبد العال في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت :"الداخلية خسر هذا الموسم 8 مباريات ولم اهاجم التحكيم ولكن مباراة الأمس خسرتها بسبب ركلة جزاء غير صحيحة بالإضافة إلى أن الهدف الثاني جاء في الدقيقة 6 ونصف من الوقت بدل الضائع على الرغم من أنه 5 دقائق فقط".





واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً :"لم اهاجم اتحاد الكرة أو لجنة الحكام واتحاد الكرة لم يتحدث عن الظلم الذي تعرضنا له بالإضافة إلى أن الحكم كتب في تقريره أن الداخلية جمهورها اقتحم الملعب على الرغم من عدم وجود جمهور للفريق وعقوبتي تم الاستعجال فيها ولا أعتقد اني أخطأت وسنتقدم بتظلم ضد القرارات التي صدرت ضدنا من لجنة المسابقات".