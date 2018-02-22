لهيطة يعلق على أزمة استبعاد إكرامي من معسكر المنتخب ورحيل كوبر بعد كأس العالم





علق إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني على أزمة شريف إكرامي حارس مرمى المنتخب بسبب استبعاده من معسكر المنتخب الشهر المقبل.





وقال لهيطه في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"حددنا يومي 19 و20 مارس بناءً على مباريات الأهلي الأفريقية للسفر لمعسكر المنتخب بسويسرا ولا نعرف حتى الآن متى سيلعب الأهلي لأن مباراته خارج مصر ولم يتم تحديدها بعد".





وعن رحيل كوبر عن المنتخب بعد كأس العالم، علق لهيطه :"هذا الكلام سابق لأوانه وهناك تعاقد بين الطرفين وكوبر لم يعترض على شئ".





وتابع :"إكرامي يسير بشكل جيد وأزمة عدم حصوله على التأشيرة ليس له علاقة باستبعاده عن معسكر المنتخب ".





واختتم لهيطة تصريحاته قائلاً :"فكرنا في تواجد مسئولي التغذية معنا في معسكر مارس وهم بدأوا في التحدث مع اللاعبين ووضعوا برنامج خاص لهم".