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فتح الله يكشف سر موافقته على الانتقال للإنتاج الحربى.. وسبب فشله مع النجمة اللبناني

الخميس 22/فبراير/2018 - 03:08 ص
فتح الله يكشف سر موافقته على الانتقال للإنتاج الحربى.. وسبب فشله مع النجمة اللبناني
فتح الله
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أحمد عصام
 

عبر محمود فتح الله لاعب نادي المقاولون العرب، عن سعادته بتجربته مع فريق الإنتاج الحربي تحت قيادة شوقي غريب، وإن الموسم الأول كان مثالي للغاية، وان الفريق حقق الكثير من النتائج الإيجابية.


وأضاف فتح الله في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "وافقت علي عرض الإنتاج الحربي بعد تولي شوقي غريب القيادة الفنية للفريق، والنادي كان يملك عدد كبير من اللاعبين الخبرة والشباب المميزين".


وأكمل : "قضيت فترة جيدة مع نادي النجمة اللبناني، وشاركت أساسي في معظم المباريات بالبطولة المحلية، ولكن كان هناك أفراد داخل مجلس الإدارة لا يريدون بقاء بعض اللاعبين بالفريق، وهذا ما تسبب في عودتي مرة أخري لمصر".

المزيد عن: محمود فتح الله كورة كرة رياضة النجمة
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