فتح الله يكشف سر موافقته على الانتقال للإنتاج الحربى.. وسبب فشله مع النجمة اللبناني

عبر محمود فتح الله لاعب نادي المقاولون العرب، عن سعادته بتجربته مع فريق الإنتاج الحربي تحت قيادة شوقي غريب، وإن الموسم الأول كان مثالي للغاية، وان الفريق حقق الكثير من النتائج الإيجابية.





وأضاف فتح الله في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "وافقت علي عرض الإنتاج الحربي بعد تولي شوقي غريب القيادة الفنية للفريق، والنادي كان يملك عدد كبير من اللاعبين الخبرة والشباب المميزين".



