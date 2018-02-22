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محامي معدة "صبايا الخير" يتحدى وزارة الداخلية بسبب ترحيل ريهام سعيد (فيديو)

الخميس 22/فبراير/2018 - 02:56 ص
محامي معدة صبايا الخير يتحدى وزارة الداخلية بسبب ترحيل ريهام سعيد (فيديو)
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الفجر الفني
 
قال ياسر الأنصاري محامي غرام عيسى معدة برنامج صبايا الخير، إنها تعرضت لصدمة كبيرة منذ حبسها.

وأضاف "الأنصاري" خلال حلوله ضيفًا على محمد الغيطي في برنامجه صح النوم، أن موكلته تتنقل بسيارة الترحيلات على عكس المذيعة ريهام سعيد التي صورت نفسها وهي ذاهبة إلى النيابة بسيارتها الفارهة.

يذكر أن نيابة شرق القاهرة الكلية أمرت بإحالة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد برنامجها صبايا الخير إلى محكمة جنايات القاهرة.


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