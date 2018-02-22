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فتح الله: أفضل فتراتي مع الزمالك كانت تحت قيادة فييرا وحسن شحاتة

الخميس 22/فبراير/2018 - 02:57 ص
فتح الله: أفضل فتراتي مع الزمالك كانت تحت قيادة فييرا وحسن شحاتة
فتح الله
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أحمد عصام
 

 

أكد محمود فتح الله لاعب نادي المقاولون العرب، إن لابد من وجود لجنة خاصة بكرة القدم داخل نادي الزمالك، وان تكون لها إختصاصات بالصفقات الجديدة كل موسم.

 

وأضاف فتح الله في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "أفضل فتراتي مع الزمالك كانت تحت قيادة فييرا وحسن شحاتة، وفترة وجودي في القلعة البيضاء شهدت عدم استقرار إداري أثرت علي فريق كرة القدم".

 

وتابع : "اللاعبين الكبار داخل الزمالك يتحملون مسئولية الخسارة دائما من الجماهير ومجلس الإدارة، وراضي عن فترتي مع المارد الأبيض".

المزيد عن: محمود فتح الله كورة كرة رياضة
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