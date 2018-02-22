ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كاسيميرو: نريد مواصلة حصد الانتصارات وإنهاء الليجا بأفضل طريقة

الخميس 22/فبراير/2018 - 02:53 ص
كاسيميرو: نريد مواصلة حصد الانتصارات وإنهاء الليجا بأفضل طريقة
كاسيميرو
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أوضح ‏كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد الإسباني، أن فريقه بدأ المباراة متأخر في النتيجة ولكن ردة فعله كانت ممتازة، مشيراً إلى أن هدفه جاء من لقطة جماعية رائعة، وهذا هو الطريق الذي يجب أن يسلُكه الفريق.

 

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة أمام ليجانيس بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف: "‏صحيح حالياً نلعب بشكل جيد ، لكن في الكثير من المباريات لعبنا بشكل جيد و رفضت الكرة الدخول ، لم نكن بذلك السوء الذي نسمعه من كلام الناس".

 

وأضاف: "‏علينا التعامل مباراة بمباراة وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، ما نريده هو أن نواصل حصد الإنتصارات وإنهاء الليجا بأفضل طريقة ممكنة".

 

وواصل: "‏نسعى دائمًا للحفاظ على شباك نظيفة، لكن في المقابل يوجد خصم يحاول دائما الوصول لمرمانا، علينا أن لا نقلل من قيمة الخصوم".

 

وتابع: "‏كل اللاعبين جاهزين للعب ، غاريث بيل مهم جدا بالنسبة لنا و كلنا معه".

 

واستطرد: "‏كل الأمر يتم تحديدها في غرف الملابس، اللاعب الثاني الذي يسدد ضربات الجزاء هو راموس ويقوم بذلك بشكل ممتاز".

 

وأتم: "‏المدرب قالها عدة مرات ، جميعنا لاعبون مهمون للفريق ، و كل لاعبي الفريق مستعدين و لديهم حافز كبير لإستغلال الدقائق التي تُمنح لهم".

المزيد عن: كورة كرة كاسيميرو ريال مدريد رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
x
20:00
اف سي كوبنهاجن - الدانمارك
لايبزيج - ألمانيا
x
20:00
نابولي - إيطاليا
فياريال - أسبانيا
x
20:00
ليون - فرنسا
أتلانتا - إيطاليا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
ميلان - إيطاليا
x
22:05
لودوجوريتس رازجراد - بلغاريا
آرسنال - إنجلترا
x
22:05
اوسترسوند - السويد
سبورتينغ براغا - البرتغال
x
22:05
مارسيليا - فرنسا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الاتحاد السكندري
x
17:00
إنبي
النصر
x
20:00
الزمالك
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
النصر
x
19:00
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/22/2018 5:30:01 AM