كاسيميرو: نريد مواصلة حصد الانتصارات وإنهاء الليجا بأفضل طريقة

أوضح ‏كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد الإسباني، أن فريقه بدأ المباراة متأخر في النتيجة ولكن ردة فعله كانت ممتازة، مشيراً إلى أن هدفه جاء من لقطة جماعية رائعة، وهذا هو الطريق الذي يجب أن يسلُكه الفريق.

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة أمام ليجانيس بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف: "‏صحيح حالياً نلعب بشكل جيد ، لكن في الكثير من المباريات لعبنا بشكل جيد و رفضت الكرة الدخول ، لم نكن بذلك السوء الذي نسمعه من كلام الناس".

وأضاف: "‏علينا التعامل مباراة بمباراة وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، ما نريده هو أن نواصل حصد الإنتصارات وإنهاء الليجا بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل: "‏نسعى دائمًا للحفاظ على شباك نظيفة، لكن في المقابل يوجد خصم يحاول دائما الوصول لمرمانا، علينا أن لا نقلل من قيمة الخصوم".

وتابع: "‏كل اللاعبين جاهزين للعب ، غاريث بيل مهم جدا بالنسبة لنا و كلنا معه".

واستطرد: "‏كل الأمر يتم تحديدها في غرف الملابس، اللاعب الثاني الذي يسدد ضربات الجزاء هو راموس ويقوم بذلك بشكل ممتاز".

وأتم: "‏المدرب قالها عدة مرات ، جميعنا لاعبون مهمون للفريق ، و كل لاعبي الفريق مستعدين و لديهم حافز كبير لإستغلال الدقائق التي تُمنح لهم".