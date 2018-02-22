"الخرباوي" يوضح كيف برر "أبو الفتوح" صورته في أفغانستان



وأضاف "الخرباوي" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن "أبو الفتوح" برر صورته مع المقاتلين هناك بأنه كان ذاهب لتقديم أعمال إغاثة.



وتابع، أن هناك قضايا مرفوعة في الفترة الأخيرة، بين القيادي الإخواني أسامة رسلان، وأبو الفتوح بسبب أموال الإغاثة وهناك تشكيك في ذمته.

كشف المفكر ثروت الخرباوي، إنه كان المحامي الخاص بالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، عندما تم القبض عليه في قضية السفر إلى أفغانستان.