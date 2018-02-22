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مورينيو: دافعنا جيدا ودي خيا كان بالمرصاد

الخميس 22/فبراير/2018 - 02:51 ص
مورينيو: دافعنا جيدا ودي خيا كان بالمرصاد
مورينيو
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أحمد عصام
 

أكد جوزيه ‏مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إنه لا يشعر بالراحة بنتيجة المباراة، وانه شعر بالراحة فقط بعد آخر دقيقتين من الشوط الأول، لأنهم لم يعاقبوا بسبب أخطاء المدافعين.


وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "‏المباراة كانت متكافئة بغض النظر عن الاحصائيات، ويمكنك تصويب 15 تسديدة لكن 13 تسديدة منها أسميها تسديدات احصائية، ونتيجة المباراة تعكس حقيقتها، ودافعنا جيدًا وعندما ارتكبنا أخطاءً كان داڤيد دي خيا بالمرصاد بطبيعة الحال".


وواصل : "‏قبل المباراة وُجهت لي 3-4 أسئلة عن بول بوجبا ولم يكن أساسيًا حتى، وأتفهم أسئلة الجميع، لكن إن سألتوني عن مكتومناي فقد بدا وكأنه لعب العديد من المباريات في دوري الأبطال".


وأضاف : "‏بوجبا أبلى بلاءً حسنًا لفعل ما طلبته منه، وحين شارك بدلًا من أندير هيريرا حاول تقديم نفس الواجبات، وأنا راضٍ عنه وكذلك عن ماتيتش، ولقد قام خط الوسط بعمل عظيم خلال اللقاء".

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