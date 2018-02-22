مورينيو: دافعنا جيدا ودي خيا كان بالمرصاد

أكد جوزيه ‏مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إنه لا يشعر بالراحة بنتيجة المباراة، وانه شعر بالراحة فقط بعد آخر دقيقتين من الشوط الأول، لأنهم لم يعاقبوا بسبب أخطاء المدافعين.





وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "‏المباراة كانت متكافئة بغض النظر عن الاحصائيات، ويمكنك تصويب 15 تسديدة لكن 13 تسديدة منها أسميها تسديدات احصائية، ونتيجة المباراة تعكس حقيقتها، ودافعنا جيدًا وعندما ارتكبنا أخطاءً كان داڤيد دي خيا بالمرصاد بطبيعة الحال".



