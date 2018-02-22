خبير سياحي: هناك بطء من "الطيران" في عودة الرحلات الروسية



وأضاف "عبدالوهاب" في مداخلة هاتفية مع برنامج "بلا حدود" المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن المسئول لا بد وأن يكون له دور أقوى ويبحث عن حلول وأشياء ابتكارية يستطيع من خلالها كسر الحظر.



وأشار الخبير السياحي إلى أن الأمر يتوقف حاليا على بعض الأشياء الإجرائية بين سلطة الطيران المصري والروسي.

قال يسري عبدالوهاب، الخبير السياحي، إن هناك بطء غير مبرر من وزارة الطيران في مسألة عودة الرحلات الروسية لمصر.