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خبير سياحي: هناك بطء من "الطيران" في عودة الرحلات الروسية

الخميس 22/فبراير/2018 - 02:42 ص
خبير سياحي: هناك بطء من الطيران في عودة الرحلات الروسية
الخبير السياحي يسري عبدالوهاب
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نعيم يوسف
 
قال يسري عبدالوهاب، الخبير السياحي، إن هناك بطء غير مبرر من وزارة الطيران في مسألة عودة الرحلات  الروسية لمصر.

وأضاف "عبدالوهاب" في مداخلة هاتفية مع برنامج "بلا حدود" المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن المسئول لا بد وأن يكون له دور أقوى ويبحث عن حلول وأشياء ابتكارية يستطيع من خلالها كسر الحظر.

وأشار الخبير السياحي إلى أن الأمر يتوقف حاليا على بعض الأشياء الإجرائية بين سلطة الطيران المصري والروسي.
المزيد عن: وزارة الطيران هيئة الطيران مصر طيران روسي
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