ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب بـ"إسكان البرلمان": لا تصالح في البناء على الأراضي الزراعية

الخميس 22/فبراير/2018 - 02:35 ص
نائب بـإسكان البرلمان: لا تصالح في البناء على الأراضي الزراعية
النائب محمد إسماعيل
طباعة
نعيم يوسف
 
قال محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، العشوائيات اخترقت جميع عواصم محافظات مصر، حتى الجيزة والقاهرة والإسكندرية، حتى محافظات الصعيد.

وأضاف "إسماعيل" في مداخلة هاتفية مع برنامج "بلا حدود" المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن البيروقراطية في قانون البناء 119، أدى إلى المخالفات في البناء، وبالتالي يجب مواجهة ذلك.

وشدد على أن "السلامة الإنشائية" للعقار من أهم شروط التصالح، وفقا للقانون الجديد، ولا تصالح في البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.

وأكد أن هذا القانون سيدخل للبلاد حوالي 130 مليار جنيهًا، وسيكون هناك حكم رادع لمن يخالف فيما بعد.
المزيد عن: مجلس النواب لجنة الإسكان البرلمان أراضي الدولة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
x
20:00
اف سي كوبنهاجن - الدانمارك
لايبزيج - ألمانيا
x
20:00
نابولي - إيطاليا
فياريال - أسبانيا
x
20:00
ليون - فرنسا
أتلانتا - إيطاليا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
ميلان - إيطاليا
x
22:05
لودوجوريتس رازجراد - بلغاريا
آرسنال - إنجلترا
x
22:05
اوسترسوند - السويد
سبورتينغ براغا - البرتغال
x
22:05
مارسيليا - فرنسا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الاتحاد السكندري
x
17:00
إنبي
النصر
x
20:00
الزمالك
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
النصر
x
19:00
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/22/2018 5:30:00 AM