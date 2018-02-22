نائب بـ"إسكان البرلمان": لا تصالح في البناء على الأراضي الزراعية



وأضاف "إسماعيل" في مداخلة هاتفية مع برنامج "بلا حدود" المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن البيروقراطية في قانون البناء 119، أدى إلى المخالفات في البناء، وبالتالي يجب مواجهة ذلك.



وشدد على أن "السلامة الإنشائية" للعقار من أهم شروط التصالح، وفقا للقانون الجديد، ولا تصالح في البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.



وأكد أن هذا القانون سيدخل للبلاد حوالي 130 مليار جنيهًا، وسيكون هناك حكم رادع لمن يخالف فيما بعد.

قال محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، العشوائيات اخترقت جميع عواصم محافظات مصر، حتى الجيزة والقاهرة والإسكندرية، حتى محافظات الصعيد.