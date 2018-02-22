"الخرباوي": عزمي بشارة يسيطر على عقل "تميم" بشكل غير عادي



وأضاف "الخرباوي" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه عقد صلة قوية بينه وبين أيمن نور، ونسق لقاء له مع أمير قطر.



وتابع، أن هذا الكلام يردده عناصر جماعة الإخوان أنفسهم، كما فضحوا القيادي محمود حسين، الذي استولى على الأموال الخاصة بالجماعة لنفسه.

قال المفكر ثروت الخرباوي، إن الفلسطيني عزمي بشارة، يسيطر بشكل غير عادي على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وهو الذي عرفه على أيمن نور.