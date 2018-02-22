حارس ريال مدريد: ردة الفعل بعد هدف ليجانيس كانت ممتازة.. وأشعر بالثقة والسعادة

أشار ‏كيكو كاسيا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، إلي أن فريقه سوف يغادر اليوم وهو سعيد، بعد أن لعب اليوم ضد فريق يمتلك دفاع قوي، مؤكدًا أن ردة فعل فريقه على هدفهم كانت ممتازة.

وقال كاسيا في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة فريقه أمام ليجانيس بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف: "‏أظن أننا حاليا في سلسلة من النتائج الإيجابية، لدينا المواهب في الفريق وإذا أضفنا لها بذل المجهودات والقتالية فسوف نتخطى المباريات الصعبة".

وأضاف: "‏أحيانًا يُعتبر حراس المرمى أشرار، و أحيانًا أخرى يتم إعتبارهم أبطال، التصدي للكرة وفريقي متقدم 2-1 أمر يمنحني الثقة، أنا سعيد".

وأتم: "‏هدفنا الثاني جاء بطريقة التيكي تاكا، لاعبونا رائعون وبإمكانهم إنهاء المباريات بلمسة واحدة".