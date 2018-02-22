صاحبة أول حكم على متحرش بالصعيد: "القضاء أخد حقي"



وتابعت "فهمي" في مداخلة مع قناة "BBC عربية"، أنها لم تخف منه، و"اتعلمنا في الصعيد البنت تحافظ على شرفها حتى لو اتعرضت للموت".



وتابعت، أن هذه هي أول مرة تتعرض للتحرش، ووجود كاميرا تسجل الواقعة توفيق من عند الله، مشيرة إلى أنها فوجئت من رد فعل المارة، الذين حاولوا تهريبه.

قالت رانيا فهمي، ضحية التحرش وصاحبة أول حكم قضائي على متحرش بالصعيد، إنها راضية عن الحكم، والقضاء المصري قضاء عادل، معقبة: "أخد حقي".