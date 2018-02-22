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عمرو أديب ينتقد عدم الرد على واقعة وفاة سائح إنجليزي في مصر

الخميس 22/فبراير/2018 - 03:15 ص
عمرو أديب ينتقد عدم الرد على واقعة وفاة سائح إنجليزي في مصر
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
استنكر الإعلامي عمرو أديب، عدم الرد رسميا على الاتهامات الموجه لمصر حول أن الشاب البريطاني المصاب بفشل كلوي توفى نتيجة الإهمال، قائلا: "ليه مبنردش عليهم".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، "فين رد الحكومة، مفيش سطر صدر من البلد، والحق معانا.. ليه كده، كل الجهاز الإداري لمصر مفيش حد قادر يرد على اتهمنا بالتقصير".
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