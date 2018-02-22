عمرو أديب ينتقد عدم الرد على واقعة وفاة سائح إنجليزي في مصر



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، "فين رد الحكومة، مفيش سطر صدر من البلد، والحق معانا.. ليه كده، كل الجهاز الإداري لمصر مفيش حد قادر يرد على اتهمنا بالتقصير".



استنكر الإعلامي عمرو أديب، عدم الرد رسميا على الاتهامات الموجه لمصر حول أن الشاب البريطاني المصاب بفشل كلوي توفى نتيجة الإهمال، قائلا: "ليه مبنردش عليهم".