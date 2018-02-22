حمدي بخيت : الـ "c4" الذي ضبط بحوزة الإرهابيين مثل اليورانيوم









قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن بيان القوات المسلحة الـ11 كشف أن عدد القتلى قل خلال المرحلة الاخيرة، وهذا دليل على أن الإرهابيين أصبحوا لا يمتلكون القدرة على المواجهة، لافتَا إلى أن القوات المسلحة وجدت عناصر أجنبية وسط الإرهابين، وهذا أمر هام للحصول على المعلومات المرحلة المقبلة.وتابع "بخيت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء الأربعاء، أن القوات المسلحة قامت بعزل المناطق التي يتواجد بها الإرهابيين بشكل كبير للغاية، وهذا منع دخول المؤن أو إرهابيين جدد إلى هذه المناطق، لافتَا إلى أن هذا يعتبر نجاح كبير للقوات المسلحة.وأشار إلى أن ضبط القوات المسلحة "c4" بحوزة الإرهابيين يدل على أنهم يتلقوا دعم استخباراتي، لأن هذه المواد تباع عالميًا مثلها مثل اليورانيوم، لافتَا إلى أن الإرهابيين في سيناء ليسوا عقائديون ولكنهم مستأجرين ومرتزقة ولا فكر لهم.