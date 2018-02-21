المنتخب يطمئن على "وردة" بعد واقعة السطو المسلح

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على إجراء اتصالا هاتفيا باللاعب عمرو وردة المحترف بصفوف أتروميتوس اليوناني للاطمئنان عليه، بعد تعرضه لعملية سطو مسلح بالأمس في اليونان.

ووفقاً لصحيفة "sinidisi" اليونانية، فقد تعرض اللاعب لسطو مسلح من شخصين، أحدهما يحمل بندقية والأخر يحمل سكيناً، لكنه تمكن من الفرار منهما، وتوجه إلى قسم الشرطة، وحضر في الثالثة فجراً مندوب من النادي لاصطحابه لمقر إقامته.





وأكد وردة لجهاز الفراعنة سلامته، وأنه سيسلك كل الطرق القانونية لحمايته وعدم تكرار ماحدث.