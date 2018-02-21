عاجل.. وصول دفعة جديدة من القوات الشعبية إلى عفرين للتصدي للاعتداءات التركية

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن وصول مجموعات جديدة من "القوات الشعبية السورية" إلى عفرين.

وقالت "سانا" على موقعها الإلكتروني إن هذه القوات جاءت لدعم الأهالي في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، و"العدوان" التركي المتواصل على المنطقة.

وأطلقت رئاسة الأركان التركية، السبت الماضي، عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي منطقة عفرين.



