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عاجل.. وصول دفعة جديدة من القوات الشعبية إلى عفرين للتصدي للاعتداءات التركية

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 04:09 م
عاجل.. وصول دفعة جديدة من القوات الشعبية إلى عفرين للتصدي للاعتداءات التركية
القوات الشعبية - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن وصول مجموعات جديدة من "القوات الشعبية السورية" إلى عفرين.

 

وقالت "سانا" على موقعها الإلكتروني إن هذه القوات جاءت لدعم الأهالي في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، و"العدوان" التركي المتواصل على المنطقة.

 

وأطلقت رئاسة الأركان التركية، السبت الماضي، عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي منطقة عفرين.


المزيد عن: عفرين سوريا تركيا القوات الشعبية الاعتداءات التركية
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