بمساعدة "أردوغان".. الخطة القطرية الكاملة لـ"تخريب سوريا" (فيديو)









كشف "قطريليكس" المنصة الإعلامية المُتخصصة في تحليل ونشر المواد التي تفضح النظام القطري ودعمه للإرهاب، عن الخطة القطرية لتدمير دولة سوريا بدعم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المتواجدة في سوريا.





وقال "قطريليكس": "خطة تخريب سوريا كلفت الدوحة 21 مليار دولار، مؤكدًا أن قطر تحولت أداة تركية تنفذ أوامر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتخريب الأوطان العربية".





وفيما يلي يرصد "الفجر"أبرز المعلومات عن الخطة القطرية بقيادة أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتدمير سوريا:





- الخطة بدأ التجهيز لها مع تركيا منذ عام 2011، وكلفت الدوحة المليارات.





- الخطة قائمة على تدريب الإرهابيين وتسليحهم، و"أردوغان" كلف "تميم" بتمويل الخطة وضمن له الدخول الآمن للأموال.





- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بتدريب الإرهابيين في غازي عنتاب.





- في 2015، أرسل "تميم" 10 مليار دولار لدفع رواتب المتطرفين وتدريبهم.





- في 2016، أنفق "تميم" 11 مليار دولار على تسليح "داعش" و"النصرة".





- النائب التركي المعارض آيتوغ أتيجي فضح تفاصيل الصفقة وقدم مذكرة استجواب لرئيس الحكومة، وطالب بفتح تحقيق دولي لفضح "أردوغان".



