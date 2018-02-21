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شاهد.. طرد المندوب القطري في غزة ورميه بالأحذية ونزع علم بلاده

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 04:05 م
شاهد.. طرد المندوب القطري في غزة ورميه بالأحذية ونزع علم بلاده
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الفجر
 

عرض المندوب القطري للطرد في غزة بعد زيارته مستشفى الشفاء.

 

وأظهر مقطع فيديو غضب العاملين في المستشفى من المندوب محمد العمادي، إذ رموه بالأحذية، ومزقوا علم قطر، ونزعوا شعارات المساعدات القطرية.

 

وكان العمادي ينوي عقد مؤتمر صحافي قبل أن يتعرض للهجوم.

 

وبرر المهاجمون فعلتهم بأن المساعدات القطرية غير حقيقية، وتهدف إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني.

 

 

 

شاهد.. طرد المندوب القطري في غزة ورميه بالأحذية ونزع علم بلاده
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