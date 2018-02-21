مقتل شخصين جراء انفجار قنبلة في بنك بشمال ميانمار

قُتل موظفان جراء انفجار قنبلة اليوم الأربعاء في بنك بشمال ميانمار التي تشهد عملية تمرد عرقي مسلح.





وفي تصريح لوكالة أنباء "فرانس برس"، قال مسؤول في قوات الأمن طلب عدم الكشف عن هويته: "لقى موظفان في بنك يوما مصرعهما وأُصيب ثلاثة عشر شخصًا في انفجار القنبلة".





ووقع الانفجار في مدينة لاشيو بشمال ولاية شان، مما أسفر عن إلحاق ضرر عنيف بواجهة المبنى الذي يوجد فيه البنك، وكذلك السيارات المتوقفة في الشارع.





ولا يفضل قوات الأمن في البداية أي مسار، سواء كان إجرامياً أو متمردًا.



