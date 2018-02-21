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محافظ الشرقية يتقدم بخالص العزاء لمساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية في وفاة والدته (صور)

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 04:03 م
محافظ الشرقية يتقدم بخالص العزاء لمساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية في وفاة والدته (صور)
محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء
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تقدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بخالص العزاء والمواساة للواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، في وفاة المغفور لها والدته داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

وكان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وبرفقته اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء رضا طبلية مساعد وزيرالداخلية مدير أمن الشرقية وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية قد شاركوا في تشييع جثمان والدة السيد اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بمسقط رأسه بمدينة الزقازيق.

وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساه لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته و للأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.
محافظ الشرقية يتقدم بخالص العزاء لمساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية في وفاة والدته (صور)
محافظ الشرقية يتقدم بخالص العزاء لمساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية في وفاة والدته (صور)
محافظ الشرقية يتقدم بخالص العزاء لمساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية في وفاة والدته (صور)
محافظ الشرقية يتقدم بخالص العزاء لمساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية في وفاة والدته (صور)
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