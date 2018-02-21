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رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 04:03 م
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية
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أحمد رمضان متولي
 

قام الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بتفقد أعمال الدورة 23 من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والتى تختتم أعمالها بداية الشهر المقبل.

 

تفقد أعمال الفنانين الأجانب والمصريين، وفنانو الورشة من الشباب المشاركين في الدورة الجديدة، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمتحف المفتوح والذى يضم نتاج أعمال الدورات السابقة، والتى بلغت حتى الآن أكثر من 280 عمل نحتى ، وشدد على ضرورة وجود لافتات إرشادية توضح للسائحين موقع المتحف المفتوح تمهيداً لوضع المتحف علي الخريطة السياحة الثقافية والفنية لأسوان.

 

كما صرح "عبد الوهاب" أنه يجرى العمل الآن لتجهيز الموقع في المتحف المفتوح ليكون ورش دائمة لفناني النحت بمصر والعالم ، كذلك دعى لضرورة التعاون مع أقسام النحت بكليات الفنون لإقامة ورش تدريبية للطلبة.

 

يعد سيمبوزيوم أسوان للنحت، أحد أهم الملتقيات الفنية الدولية للنحت على الجرانيت الذى تشتهر به أسوان ، ويشارك به كل عام مجموعة من أهم الفنانين فى مصر والعالم ، حيث يشارك هذا العام نحاتين من أوكرانيا ، جورجيا ، الهند بالإضافة إلى مصر. 

رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
رئيس التنمية الثقافية يتفقد أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
طباعة
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