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"العجيبة الثامنة.. الإرادة الملهمة" ببيت المعمار المصري.. الليلة

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 04:01 م
العجيبة الثامنة.. الإرادة الملهمة ببيت المعمار المصري.. الليلة
العجيبة الثامنة.. الإرادة الملهمة
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أحمد رمضان متولي
 

بمناسبة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني، ينظم " بيت المعمار المصري" - بشارع درب اللبانة -  التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الأربعاء 21 يناير أمسية بعنوان "العجيبة الثامنة.. الإرادة الملهمة"، يستضيف فيها الناقد الفني د. ياسر منجي، م . حمدي السطوحي، يتحدث الضيوف عن الظروف التاريخية والإجتماعية والثقافية المرتبطة بإنقاذ معبد أبو سمبل ، يعقب الأمسية عرض فيلم "العجيبة الثامنة" ، فكرة وموضوع الدكتور " ثروت عكاشة " ، سيناريو "جون فيني" و "حسين بيكار" ، إخراج "جون فيني" ، يحتوي الفيلم علي 80 لوحة والعديد من الإسكتشات التي وثق بها "بيكار" معبدي أبو سمبل قبل وبعد الإنقاذ .

 

الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي "بيكار" ينتمي إلي الجيل الثاني من الفنانين المصريين وتتميز لوحاته الزيتية بمستواها الرفيع في التكوين والتلوين وقوة التعبير فهو فنان مرهف حساس وناقد فني شاعري الأسلوب.

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