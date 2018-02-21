"الاتصالات" تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً في البورصة اليوم

تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول اليوم، وبلغ حجم التداول 95.5 مليون ورقة بقيمة 84,27 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 73.4 مليون ورقة بقيمة 158,2مليون جنيه.





فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 51.2 مليون ورقة بقيمة 101,2 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تداول 17.8 مليون ورقة بقيمة 997,8 مليون جنيه.



وفى المركز الخامس قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بحجم تداول بلغ 16.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 72,32 مليون جنيه.



