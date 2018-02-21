تمارين تساعدكِ على خسارة الوزن بسرعة

إليكِ مجموعة من التمارين التي يجب ممارستها يوميًا لفقدان وزنك كما ترغبين، ومنها:-





1. تمرين الرجل العنكبوتي:

يعتمد هذا التمرين على فرد جسمك للأمام مع الارتكاز على اليدين، ثم ارفعي الرجل اليمنى مع ثنيها وتحريكها للخلف والأمام، وكذلك مع القدم اليسرى، وكرري هذه العملية من 15 إلى 20 مرة.





2. تمرين القرفصاء:

هذا التمرين له دور مهم في شد عضلات الفخذين والأرداف، وكذلك الحفاظ على عضلات الظهر، قفي بزاوية مستقيمة مع فتح الأرجل قليلًا، ثم افردي يديك للأمام ثم انزلي لأسفل وكأنك ستجلسين على مقعد، مع الاستمرار في النزول حتى يصبح الفخذين في وضع موازٍ للأرض، ثم قفي بشكل تدريجي، وكرري هذا من 10 إلى 15 مرة.





3. تمرين شد المعدة:

افردي جسمك على الأرض مع ثني الركبتين بعد فتحهما قليلًا ووضع يديك خلف الأذن، ثم حركي كتفيك نحو ركبتيك لأقرب نقطة تستطيعين الوصول إليها، وكرريه من 10 إلى 15 مرة.





4. تمرين شد الجوانب:

ظهور الدهون في منطقة الجوانب يتسبب في ظهور جسمك بشكل غير جيد، وهو ما يدفعك دائمًا للتخلص من هذه المنطقة. افردي جسمك على الجانب الأيمن بشكل مستقيم مع الاتكاء على اليد اليسرى، وارفعي جسمك عن الأرض مع تكرار هذه الحركة من 15 إلى 20 مرة.





5. تمرين شد الأرداف والفخذين:

وهذا التمرين من التمرينات التي تساعدك على شد منطقة الأرداف والفخذين، قفي في وضع مستقيم ويديك في منطقة الخصر، وخذي خطوة برجلك اليسرى للأمام، ثم اجلسي على رجلك اليمني بحيث تصبح الركبة ووجه القدم ملامسين للأرض، واستمري على هذه الوضعية 20 ثانية، على أن تعودي لوضع الاستقامة وتكرري هذه الوضعية من 10 إلى 15 مرة.





6. تمرين الكوعين:

يعتمد هذا التمرين على الارتكاز على الكوعين وفرد الجسم بحيث يصبح جسمك كله محمولًا على منطقة الكوعين وأصابع القدم ومفرودًا في شكل مستقيم، استمري على هذا الوضع لثوانٍ ثم كرريه 10 مرات، فهذا التمرين يساعد على تقوية عضلة القلب وشد الكتفين.





7. تمرين الكوبرا:

هذا التمرين يساعدك على شد ترهلات البطن، فضلًا عن أنه يخفف من آلام القولون، استلقي بجسمك للأمام واستخدمي يديك للارتكاز بهما على الأرض، وارفعي جسمك لأعلى بحيث يصبح الفخذان ملامسين للأرض وجسمك مرفوعًا حتى منطقة البطن، واستمري على هذا الوضع لثوانٍ قليلة وكرري هذه الحركة من 10 إلى 15 مرة.





8. تمرين التجويف:

وهو من التمرينات التي تساعدك على شد عضلات البطن والفخذين، فضلًا عن تقوية عضلات الظهر، افردي جسمك على الأرض، واثني ركبتيك في شكل زاوية حادة مع وضع يديك خلف الأذن، ثم اصعدي بيديك إلى الأمام حتى يلامس الكوعان منطقة الركب وارجعي للخلف مرة أخرى، وكرري هذه الحركة من 10 إلى 15 مرة.