"بشاير النصر" معرض للتشكيلي أحمد بيومي بمتحف محمود مختار.. غدًا

يفتتح د.خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تحت رعاية د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض "بشاير النصر" للفنان التشكيلي أحمد بيومى، بمتحف محمود مختار، قاعة إيزيس، فى السادسة من مساء غدٍ الخميس 22 فبراير، ويضم المعرض أكثر من 60 لوحة، بخامات ألوان زيت على توال.

يقول الفنان أحمد بيومى عن معرضه: "من خلال ما أقدمه فى أعمالى الفنية، أعتبر كل عمل فنى تجربة بحثية، تحمل القيم الفنية والعلمية في الوقت نفسه، فالفن والعلم لا ينفصلان، فالقيم العلمية من خلال بحثى بمجال علم اللون والضوء والتكوين، والقيم الفنية من خلال حرصي دائمًا على الهوية المصرية فى اختيار مواضيع أعمالي المستوحاة من البيئة المصرية بموروثها المعاصر، بإخراج فنى، ومعالجة تقنية ولونية بأسلوبى الخاص، معبرًا ليس فقط عن همومه وقضاياه، بل وأفراحه أيضًا".

وأضاف: "إن ما تشهده مصر فى الفترة الحالية من طفرة وتطور فى شتى المجالات، أعتبره بداية عودة مصر إلى وضعها الطبيعى الرائد فى درب الحضارات، وهو بشاير النصر، كما اخترت هذا العام الإمارات لتكون ضيف شرف أعمالي، من خلال بورتريه للشيخ زايد - رحمة الله عليه".

يُقام على هامش المعرض، يوم 3 مارس، ندوة قراءة فى أعمال الفنان أحمد بيومى، وحفل ختامي غنائى للفنان هانى الجيزاوى، والفنان محمد شريف، والشاعرة رنا العزام.