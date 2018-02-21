محافظ كفر الشيخ يفتتح مبادرة "معاً ضد الغلاء" للسلع الغذائية بـ"السرايا" بتخفيض 15% (صور)

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المبادرة الشبابية للسلع الغذائية "معا ضد الغلاء" بقرية السرايا بمركز كفر الشيخ، التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في القرى الأشد احتياجا لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ15% مقارنة بالأسعار الخارجية.



وقال إن الهدف الأول من هذه المبادرة محاربة جشع التجار الذين يتلاعبون بقوت الشعب، وسنقوم بتعميم المبادرة فى قرى مراكز المحافظة، واستمرار الحملات المكبرة على محتكري الأرز والسكر، ولعل الأيام الماضية شهدت حملات مكثفة على التجار المحتكرين للسلع الاستراتيجية.



وأضاف أن المبادرة بها جميع السلع الغذائية من لحوم، ودواجن، وأسماك، وسمن، وزيت، وعسل نحل وفول، وجبن وكل أنواع البقوليات، والخضر والفاكهة، بالإضافة الى منتجات القوات المسلحة.



حضر اللقاء محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس علي عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب، صلاح عثمان وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ، عماد حبيب وكيل التموين، مصباح الشيخ مدير عام المتابعة التموينية بمكتب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية ونخبة من شباب المحافظة القائمين والمنظمين لمبادرة معا ضد الغلاء.