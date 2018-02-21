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عقوبات صارمة ضد الداخلية والمقاولون بسبب أحداث مباراة الأمس

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:50 م
عقوبات صارمة ضد الداخلية والمقاولون بسبب أحداث مباراة الأمس
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كيرلس مدحت
 
أقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبات على طرفي مباراة الداخلية والمقاولون بسبب الاعتراض على طاقم تحكيم المباراة ، حيث قررت اللجنة حرمان نادي الداخلية من حضور النسبة المحددة للمنتمين للنادي والاكتفاء بحضور أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يتجاوز عددهم 10 أفراد.

كما عاقبت اللجنة علاء عبد العال المدير الفني للفريق بالإيقاف مباراتين بسبب اعتراضه على الحكام وتصريحاته ضدهم في وسائل الإعلام ، إضافة إلى إيقاف كل من محمود شكري إداري الفريق وحسين حسن سيد أخصائي التأهيل 4 مباريات لما بدر منهما من سلوك غير رياضي تجاه الحكام ، ومنع عامل غرفة الملابس بفريق الداخلية من التواجد في المباريات حتى نهاية الموسم سواء أقيمت على ملعب الفريق أو على ملعب الفريق المنافس.

فيما وقعت اللجنة غرامة مالية على فريق المقاولون قدرها 20 ألف جنيه ، منها 10 آلاف لنزول المنتمين للنادي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة للاعتراض على الحكم ، وال 10 آلاف الأخرى للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري والطبي على طاقم التحكيم .
المزيد عن: كورة رياضة المسابقات الداخلية والمقاولون الايقاف
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