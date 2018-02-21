ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقتل 5 شرطيين وجندي في هجوم على مخفر للشرطة جنوب إفريقيا

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:53 م
مقتل 5 شرطيين وجندي في هجوم على مخفر للشرطة جنوب إفريقيا
شرطة جنوب إفريقيا - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

هاجم مسلحون الأربعاء مخفرا للشرطة جنوب إفريقيا أسفر عن مقتل خمسة من رجال الشرطة وجندي واحد في مدينة إنغكوبو الصغيرة جنوبي البلاد، حسب مصادر الشرطة المحلية.

 

وقال فيش نايدو المتحدث باسم الشرطة: "اقتحمت العصابة مخفرا للشرطة الليلة الماضية في مدينة إنغكوبو الصغيرة جنوبي البلاد، وفتحت النار على رجال الشرطة الخمسة وخطفت اثنين منهم".

 

وتابع: "خلال الساعات الأولى من هذا الصباح، قتل ستة أشخاص حين اقتحم لصوص مخفر شرطة أنغكوبو".

 

وأشار إلى أن اللصوص هربوا بسيارة للشرطة وبحوزتهم أسلحة نارية، وتم العثور لاحقا على جثتي الشرطيين المختطفين على حافة الطريق.

 

يذكر أن الاعتداءات على الشرطة شائعة في جنوب إفريقيا التي تسجل واحدة من أعلى معدلات الجريمة في العالم.

 

المزيد عن: شرطة جنوب امريكية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سيريزو أوساكا - اليابان
0
x
12:00
0
جوانجزو إيفرجراند - الصين
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
0
x
12:00
2
كاشيما انتلرز - اليابان
بوريرام يونايتد - تايلاند
0
x
13:00
1
جيجيو يونايتد - كوريا الجنوبية
شنجهاي شنهوا - الصين
-
x
14:00
-
سيدني إف سي - أستراليا
دوري أبطال أوروبا
إشبيلية - أسبانيا
-
x
21:45
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:45
-
روما - إيطاليا
دوري أبطال أفريقيا
بومبلوموس - الموريشيس
-
x
14:00
-
بيدفيست ويتس - جنوب أفريقيا
بينفيكا بيساو - غينيا بيساو
-
x
16:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
مونانا - الجابون
-
x
16:30
-
رايل كلوب دو كاديوغو - بوركينا فاسو
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:00
-
الوئام - موريتانيا
مصر المقاصة - مصر
-
x
19:00
-
جينيراسيون فوت - السنغال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليجانيس
-
x
19:45
-
ريال مدريد
الدوري السعودي للمحترفين
القادسية
-
x
19:20
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/21/2018 5:10:18 PM