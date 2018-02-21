مقتل 5 شرطيين وجندي في هجوم على مخفر للشرطة جنوب إفريقيا

هاجم مسلحون الأربعاء مخفرا للشرطة جنوب إفريقيا أسفر عن مقتل خمسة من رجال الشرطة وجندي واحد في مدينة إنغكوبو الصغيرة جنوبي البلاد، حسب مصادر الشرطة المحلية.

وقال فيش نايدو المتحدث باسم الشرطة: "اقتحمت العصابة مخفرا للشرطة الليلة الماضية في مدينة إنغكوبو الصغيرة جنوبي البلاد، وفتحت النار على رجال الشرطة الخمسة وخطفت اثنين منهم".

وتابع: "خلال الساعات الأولى من هذا الصباح، قتل ستة أشخاص حين اقتحم لصوص مخفر شرطة أنغكوبو".

وأشار إلى أن اللصوص هربوا بسيارة للشرطة وبحوزتهم أسلحة نارية، وتم العثور لاحقا على جثتي الشرطيين المختطفين على حافة الطريق.

يذكر أن الاعتداءات على الشرطة شائعة في جنوب إفريقيا التي تسجل واحدة من أعلى معدلات الجريمة في العالم.