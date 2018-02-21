5 مسلسلات يبدأ عرضها الليلة على قناة "الحكايات ART"

تبدأ قناة "حكايات1 ART"، الليلة، عرض 5 مسلسلات لمجموعة من أشهر نجوم الدراما المصرية والعربية، حيث تبدأ القناة في تمام الساعة السادسة عرض أولى حلقات المسلسل السوري "قناديل العشاق" بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر، ويليه في تمام السابعة تعرض القناة أولى حلقات "ظل الرئيس" بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغني، حلا شيحة.

كما تبدأ القناة في تمام الساعة الثامنة عرض أولى حلقات مسلسل "كفر دلهاب" بطولة يوسف الشريف وروجينا، في حين تعرض القناة في تمام الساعة العاشرة أولى حلقات رائعة الأديب بهاء طاهر "واحة الغروب" بطولة خالد النبوي ومنة شلبي، ويليه مباشرة تبدأ أولى حلقات مسلسل "طاقة نور" بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى وحنان مطاوع.