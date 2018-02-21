أطعمة ومشروبات احذري تناولهم ليلًا

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب أن تبتعدي عن تناولهما ليلًا، وهم:-





1. الشيكولاتة:

الشيكولاتة الداكنة من الأطعمة الخفيفة الصحية الغنية بالمغنسيوم ومضادات الأكسدة واللذيذة في الوقت نفسه، لكنها تحتوي أيضًا على مادة الكافيين التي قد تؤثر على نومك في المساء.





2. زبدة الجوز:

ينصح خبراء التغذية بتناول حصة جيدة من البروتين والنشويات في المساء، والاكتفاء بالدهون الموجودة في مصادر البروتين مثل السلمون أو البيض، وتجنب إضافات الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون مثل الجبن والكريمة.





3. الأطعمة المقلية:

كما ذكرنا في النقطة السابقة تستغرق الدهون وقتًا طويلا في الهضم، والمقليات غنية بالدهون، لذلك يمكنك استبدال طريقة الطهي فبدلًا من القلي يمكنك تناولها مشوية أو في الفرن.





4. اللحوم الحمراء:

اللحوم الحمراء أيضًا على الرغم من كونها مصدرًا غنيًّا بالبروتين إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وهو ما يؤثر على نومك نتيجة لتأثيرها على القلب مع زيادة الكوليسترول والدهون الضارة في الدم.





5. الأطعمة السريعة والحلويات:

أحيانًا تنتابنا رغبة في تناول شريحة بيتزا أو قطعة من الدونتس في المساء، قاومي هذه الرغبة قدر استطاعتك، فهي أيضًا مليئة بالدهون المشبعة والسكريات المكررة.





6. الأطعمة الحارة:

الأطعمة الحارة تؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم، وهو ما يؤثر كذلك على نومك بالتأكيد.