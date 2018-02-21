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وكيل "مايوكا "الإسرائيلى: "ميدو"سرب توقيعى بالعبرية بعد إقالته من تدريب الزمالك

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:47 م
وكيل مايوكا الإسرائيلى: ميدوسرب توقيعى بالعبرية بعد إقالته من تدريب الزمالك
مايوكا
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الحسين محمد
 

أدلى لاعب الزمالك السابق  "إيمانويل مايوكا " بعد عودته مجددًا للعب فى إسرائيل فى نادى "هابوعيل رعنانا "، بحديث للقسم  الرياضى بموقع "والا " العبري ،وذلك للمرة الاولى منذ عودته للدورى الإسرائيلى، كشف خلاله عن بعض الأسرار التى تُنشر لاول مرة ،عن الفترة التى لعب خلالها لنادى الزمالك.

 

وتحدث مايوكا فى البداية، عن اللقطات  التى إنتشرت له عبر وسائل الإعلام فى مصر، التى أظهرته بديناً للغاية لا يصلح لممارسة لعبة كرة القدم ، وقال "يستطيع أى  إنسان الان القيام بأى شىء يرغب فيه فى ظل التقدم التكنولوجى الرهيب فى العالم فمن كان يرغب فى تحويل بشرتى للون الأبيض سينجح فى ذلك ومن الأفضل الصمت وعدم الحديث عن ذلك ".

 

وأضاف: "علمت أثناء وجودى فى مصر مدى حساسية العلاقة بين المصريين والإسرائيليين ولكنى لم أهتم ولن أقول من الأفضل ومن الأسوأ أود فقط أن أمارس لعبة كرة القدم فهى وظيفتى".

 

وعلى الجانب الاخر، تحدث الوكيل الإسرائيلى "نير كارين"، الذى ساهم فى إتمام صفقة إنتقال مايوكا لنادى الزمالك ،عن رحيل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء، بصورة غير لائقة وأشار قائلاً "كانت بداية مايوكا فى نادى الزمالك جيدة وأحرز فى أول 15 مباراة خمسة أهداف وصنع مثلهم إلا أن بعض التطورات حدثت وقتها من ضمنها إقالة "ميدو" مدرب الفريق الذى  قام بتسريب توقيعى المكتوب بالعبرية على عقد اللاعب بعد إقالته ومن هنا إنتشر الخبر عبر وسائل الإعلام فى مصر التى أشارت إلى تعاون نادى الزمالك مع العدو الصهيونى ومنذ هذه اللحظة بدأت عملية تجميد مايوكا وإستبعاده من المباريات وتجاهل مسئولو نادى الزمالك الاعب ووكيله بعد أن تم تسريب عقد اللاعب لوسائل الإعلام ".

المزيد عن: وكيل مايوكا الإسرائيلى ميدو تدريب الزمالك التوقيع بالعبرية
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