وفاة مجندة أمريكية في العراق

فتحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تحقيقا للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة مجندة أثناء خدمتها في العراق.

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن الحادث ليس قتاليا، دون أن تتطرق إلى أسباب الحادث أو أي تفاصيل أخرى.

وحسب المصادر، فإن "المجندة كانت تبلغ من العمر 26 عاما".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، كشفت في نوفمبر 2017 عن أن عدد أفراد قواتها في العراق، قد بلغ نحو 9 آلاف عسكري.