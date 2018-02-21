كارول سماحة فى ضيافة "عائشة" على "صدى البلد".. غدًا

تستضيف الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عائشة" الذى يعرض على شاشة قناة "صدى البلد "، الفنانة اللبنانية كارول سماحة غدًا الخميس 22 فبراير.

وستتحدث الفنانة اللبنانية عن تجربتها في عالم الموسيقى والمسرح، وكيف كانت ترغب في دراسة المحاماة لكن والدها منعها واكد لها انها مشروع فنانة ناجحة، وعبرت سماحة عن فخرها واعتزازها بتشجيع عائلتها لها، كما تطرقت في حديثها مع "عائشة" الى ابرز محطات حياتها الخاصة والفنية وتجربتها مع الرحابنة وتحديدا منصور الرحباني، الذي كتب لها خصيصا مسرحية "زنوبيا"، حيث بينت كارول أنها المرأة الثانية بعد سيدة الصباح فيروز، التي يكتب اليها منصور الرحباني مسرحية خاصة، كما تطرقت الى مسألة الخلاف الذي جمعها بهذا الاخير، وكيف كان ينوي منح المسرحية الى لطيفة العرفاوي لولا تصالحهما في اللحظات الأخيرة.

كما ستقدم كارول مجموعة من أجمل أغانيها، وأبرزها "هيدا قدري" و"خليك بحالك" و"وحشاني يا بلادي"، التي تحدثت عنها تحديدا، وكيف اختارت أن تغني أغنية وطنية بلحن "ليلة حب" للموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب.

يذاع البرنامج فى العاشرة مساء الخميس 22 فبراير على شاشة "صدى البلد".